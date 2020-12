Covid: Costa Rica e Panama approvano uso in emergenza del vaccino Pfizer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministro della Salute di Panama, Ivette Berrio, ha da parte sua annunciato l'approvazione dell'uso in emergenza e il contemporaneo avvio della strategia di copertura vaccinale. Anche Panama ha negoziato con la Pfizer l'acquisto di tre milioni di dosi e di un altro milione con la AstraZeneca. Il ministero fa sapere di avere al tempo stesso aperto una trattativa con la Johnson & Johnson. In una nota, il governo segnala che darà "priorità ai paesi che siano preparato e possano firmare l'accordo di acquisto". A Panama si registrano ad oggi 196.987 casi confermati e 3.411 decessi. Dalla metà di ottobre il paese ha iniziato ad allentare alcune misure di quarantena. Riaperte in maniera graduale quasi tutte le attività commerciali non essenziali e l’aeroporto internazionale di Tocumen. A fine ottobre si decide la riapertura, pur se in condizioni vigilate, delle spiagge e dei centri balneari durante il fine settimana. Rimane attivo il coprifuoco dalle 23 alle 5. (Mec)