Brexit: Sanchez, giungere ad un accordo equilibrato e reciprocamente vantaggioso

- La Spagna sostiene gli sforzi dei negoziatori dell'Unione europea per giungere ad un accordo equilibrato e reciprocamente vantaggioso sulla Brexit per evitare una uscita "dura" che avrebbe conseguenze negative per entrambi. Lo ha affermato oggi il primo ministro, Pedro Sanchez, nel corso del suo intervento al Congresso dei deputati, ricordando che il Regno Unito è il primo Paese in termini di flussi turistici verso la Spagna. A tal proposito il premier ha evidenziato che il governo spagnolo è "pienamente allineato" con gli "interessi" dell'insieme dei Paesi dell'Ue. Se fosse possibile raggiungere un accordo prima del 31 dicembre, dato che si è già superato il tempo massimo, bisognerebbe essere "creativi" mettendo in moto alcune "misure ponte" per scongiurare una Brexit dura in attesa del completamento delle procedure per l'entrata in vigore di tale accordo, ha concluso Sanchez.(Spm)