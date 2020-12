Regno Unito: Corte suprema rigetta ricorso contro costruzione terza pista aeroporto Heathrow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema britannica ha capovolto la decisione della Corte d'appello, la quale aveva accolto il ricorso presentato dall'organizzazione "Friends of the Earth" (Amici della Terra) contro la costruzione della terza pista di atterraggio presso l'aeroporto londinese di Heathrow. I gruppi ambientalisti avevano chiesto alle Corti di valutare se la mancata considerazione da parte del governo degli obiettivi climatici del Regno Unito potesse rendere la costruzione della terza pista di atterraggio di fatto illecita. Secondo i gruppi ambientalisti, infatti, la decisione dell'ex ministro dei Trasporti Chris Grayling di costruire la pista costituiva "un insulto" agli impegni in campo climatico presi dal governo stesso. La Corte d'appello, nel mese di febbraio 2020, aveva giudicato che Grayling non avesse preso sufficientemente in considerazione l'impegno del governo a combattere il cambiamento climatico mentre forniva il proprio supporto e quello del governo al progetto dell'aeroporto di Heathrow. Prima di divenire primo ministro, Boris Johnson aveva dichiarato che si sarebbe "steso davanti ai bulldozer" per fermare la sua costruzione. La decisione della Corte suprema, secondo gli esperti, è molto significativa, dato che potrebbe influenzare altre potenziali cause contro decisioni del governo apparentemente non in linea con gli obiettivi climatici assunti dal governo britannico. (Rel)