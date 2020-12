Calcio: Lega B e Federlab siglano protocollo per test e tamponi Covid a tutti i tesserati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega B e Federlab Italia (tra le principali associazioni di categoria del comparto dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali privati accreditati con il Ssn) hanno siglato un protocollo d'intesa per l'esecuzione di tamponi e test per la ricerca degli anticorpi contro il Covid ai tesserati dei club iscritti al campionato italiano cadetto di calcio. L'associazione, in base agli accordi, metterà a disposizione delle società sportive la propria rete di laboratori (oltre 2mila strutture associate presenti su tutto il territorio nazionale), così da supportare le squadre nella sorveglianza epidemiologica e nel monitoraggio dei casi sospetti. Un call center dedicato sarà a disposizione dei team. Quindi, a seconda dei laboratori più vicini, ci si organizzerà in base alle necessità ed alle esigenze, inviando personale specializzato direttamente nelle sedi indicate dai club, in modo da poter eseguire lo screening "a domicilio" e in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle normative vigenti. (segue) (Ren)