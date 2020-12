Calcio: Lega B e Federlab siglano protocollo per test e tamponi Covid a tutti i tesserati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue l'impegno di Federlab a favore di settori fondamentali per la vita del Paese, quali appunto lo sport - afferma il presidente di Federlab Gennaro Lamberti - Grazie allo sforzo prodotto dai nostri associati ed in attesa che gli stadi italiani tornino a popolarsi di tifosi, siamo pronti a mettere a disposizione delle squadre di serie B tutti gli strumenti necessari per poter consentire loro di scendere regolarmente in campo così da garantire che lo spettacolo più bello del mondo possa svolgersi in perfetta e totale sicurezza". Proprio per questo, aggiunge Pietro Napolitano, vicepresidente dell'associazione di categoria "abbiamo cercato di contenere i costi dei test, andando incontro alle reali esigenze dei team ed assicurando loro una riduzione sostanziale dell'impegno economico che, obbligatoriamente i club sarebbero stati chiamati a sostenere per rispettare le disposizioni sanitarie legate all'emergenza Covid. Lo scopo, infatti, è quello di consentire un risparmio cospicuo ma senza intaccare la qualità del servizio offerto". (Ren)