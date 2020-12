Milano: Comune, contribuiti per mensa scolastica, scontati i periodi di quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano ha varato un provvedimento straordinario per riparametrare su base giornaliera, per il solo anno 2020/2021, nei casi di mancata fruizione del servizio per quarantena, il contributo annuale corrisposto dalle famiglie a Milano Ristorazione per il servizio di refezione scolastica. In questo modo, sarà possibile scomputare dalla quota assegnata sulla base dei requisiti Isee i periodi di mancata fruizione per chiusura temporanea della sezione dovuta a casi di positività al Covid-19. La delibera approvata dalla Giunta conferma inoltre che verrà riparametrato, seguendo la medesima logica, il contributo corrisposto dalle famiglie che hanno iniziato a usufruire della mensa il 28 settembre, in ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico, per via della decisione di alcuni istituti di posticipare l'avvio del servizio. "Prosegue l'impegno del Comune e di Milano Ristorazione per andare incontro alle esigenze delle famiglie in questo periodo particolarmente complesso – dichiara l'assessora all'Educazione Laura Galimberti –. Un adeguamento che ha comportato uno sforzo importante degli uffici dell'Assessorato e di Milano Ristorazione, ma che riteniamo doveroso perché consapevoli dei tanti sacrifici che le mamme e i papà stanno affrontando in questi mesi". (segue) (com)