Milano: Comune, contribuiti per mensa scolastica, scontati i periodi di quarantena (2)

- L'Amministrazione comunale e Milano Ristorazione hanno lavorato intensamente per garantire la ripartenza in sicurezza della refezione scolastica già dal primo giorno di scuola, concordando con ciascun istituto soluzioni personalizzate e adeguate agli spazi e ai numeri di ogni edificio. Il Comune, pur in presenza di costi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria in corso, ha inoltre mantenuto immutato il contributo forfettario richiesto alle famiglie che copre solo parzialmente – per circa il 50 per cento - il costo effettivo del servizio di Milano Ristorazione, che fornisce in media oltre 87mila pasti al giorno, per un totale di quasi 15 milioni di pranzi all'anno. In questi giorni Milano Ristorazione ha provveduto all'emissione dei bollettini di pagamento - la cui scadenza è stata prorogata al 31 dicembre - per un importo pari al 75 per cento della quota di contribuzione assegnata in base al reddito familiare. Il saldo verrà comunicato successivamente e riporterà il conguaglio al netto degli sconti calcolati per la mancata fruizione del servizio, tenendo in considerazione i provvedimenti amministrativi disposti dal Comune. (com)