Nigeria: stampa locale, Buhari in vacanza poche ore dopo il rapimento dei 333 ragazzi

- E' polemica in Nigeria per un video pubblicato dal sito di informazione "Sahara Reporters", nel quale il presidente Muhammadu Buhari compare impegnato in attività ludiche nello Stato di Katsina, di cui è originario, a poche ore dall'attacco - avvenuto nello stesso Stato - nel quale Boko Haram ha rapito 333 studenti da una scuola locale. La denuncia, rilanciata sui social media, appare per il quotidiano tanto più necessaria dal momento che la località in cui Buhari appare in vacanza è situato a due ore e mezza di auto dal villaggio nordoccidentale di Kankara, dov'è avvenuto l'attacco. "Il presidente va a vedere le sue mucche e rifiuta di far visita alle famiglie delle vittime", si legge in sovraimpressione nel video di Sahara Reporters. Benché il capo dello Stato abbia formalmente condannato l'accaduto e annunciato l'intervento delle forze di sicurezza, l'episodio ha suscitato una forte ondata di indignazione nel Paese. (segue) (Res)