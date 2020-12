Nigeria: stampa locale, Buhari in vacanza poche ore dopo il rapimento dei 333 ragazzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco alla scuola di Kankara è iniziato alle 21:40 di venerdì scorso, quando un gruppo di uomini armati è piombato sull'istituto dove erano ospitati 839 ragazzi. I miliziani hanno rapito 333 studenti. In un messaggio audio di 4 minuti rilanciato da media affiliati jihadisti, il leader storico di Boko Haram, Abubakar Shekau, ha rivendicato in seguito la responsabilità dell'accaduto. "Sono Abubakar Shekau e i nostri fratelli sono dietro al rapimento nel Katsina", ha dichiarato il leader, già responsabile nel 2014 del rapimento di 276 ragazze delle scuole superiori a Chibok, nello Stato nordorientale di Borno. Secondo gli analisti, la conferma della responsabilità di Boko Haram in questo rapimento è un segnale preoccupante e segna l'estensione dell'influenza del gruppo jihadista nella regione. A luglio, il gruppo islamista ha affermato in un video di aver esteso la sua influenza al nordovest del Paese. (Res)