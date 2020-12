Agricoltura: assessore Caputo, valorizzare Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'agricoltura torna al centro dell'agenda politica in Campania. Ora siamo in fase di programmazione dei prossimi due anni di rilancio economico. Abbiamo necessità di una migliore comunicazione dei prodotti Made in Italy". A dichiararlo è Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della Regione Campania, ai microfoni di Radio Crc Targato Italia, intervenuto nella trasmissione "Barba e capelli", condotta da Corrado Gabriele. "La Campania - continua Caputo - è la regione che ha più investito sulle imprese agricole, 90milioni di euro per sostenere le aziende del settore primario. Il nostro obiettivo è di rapportare le filiere rappresentative con misure ad hoc e valorizzare la qualità delle nostre produzioni". L'assessore regionale all'agricoltura ha così parlato del Recovery Fund: "E' fondamentale investire nel settore primario. Le aziende del Nord vogliono cambiare i criteri di ripartizione delle risorse ma ci opponiamo perché la Campania sarebbe la più danneggiata". Questo l'appello rivolto al Governo: "Chiedo attenzione sulla fase 2 di rilancio. L'agricoltura è un punto fondamentale del Pil nazionale ma bisogna favorire il cambiamento del settore". In conclusione, l'assessore Caputo ha parlato della possibile chiusura per Natale: "La responsabilità è nostra. Quest'anno dobbiamo voler bene stando lontani. In caso di irresponsabilità le restrizioni sono giuste per la tutela della salute". (Ren)