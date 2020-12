Slovacchia: ministro Economia, sulla serrata non dobbiamo confondere le persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla possibilità di una serrata dal 21 dicembre è bene che il governo slovacco non confonda le persone. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Richard Sulik, prima dell'incontro del Consiglio dei ministri di oggi che discuterà quali nuove misure adottare per fronteggiare la pandemia di coronavirus. La proposta di una nuova serrata, con conseguenti restrizioni alla libertà di movimento, è stata fatta lo scorso fine settimana dalla commissione pandemica, ma l'esecutivo ha rinviato una decisione alla riunione di oggi. Sulik è soprattutto preoccupato dal rischio che una data più prossima possa indurre le persone ad accalcarsi nei negozi per gli acquisti del periodo natalizio e che questo favorisca la diffusione del coronavirus. Il ministro spiega anche che va negoziato un pacchetto di esenzioni dalle misure di contenimento, ma che non ha senso comunicarle prima della loro approvazione. (Vap)