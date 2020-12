Covid: Bernini (FI), Conte come pastore che dà colpa al gregge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, in una nota, afferma: "Il ministro Boccia chiede agli italiani autodisciplina per i prossimi mesi, ma dal governo non arriva mai nessuna autocritica per il modo schizofrenico con cui sta gestendo l'emergenza Covid, con una serie infinita di misure e contromisure che minano alla base la certezza del diritto. Gli italiani, lodati per la loro ferrea disciplina durante il durissimo lockdown della prima ondata non sono diventati un popolo di irresponsabili: è il governo che – come dice il professor De Rita – è preda degli eventi e si muove solo sull’onda emotiva. L'arte dello scaricabarile non funziona più, e Conte deve smettere di comportarsi come il pastore che fa di tutto per dare la colpa al gregge".(com)