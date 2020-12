Imprese: Ferigo (Inwit) a “Nova”, front runner in Europa per soluzioni 4.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo front runner in Europa nelle soluzioni 4.0, soprattutto nelle coperture indoor in cui abbiamo competenze molto importanti: a tal punto da coprire con sistemi ad antenne distribuiti (Distributed antenna systems – Das) strutture importanti come ospedali, impianti industriali, università e quasi tutte le maggiori stazioni italiane. Così l’amministratore delegato di Inwit, Giovanni Ferigo, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. “L’industria 4.0 rappresenta il driver dell’evoluzione verso i servizi 5G, e in questo senso noi giochiamo un ruolo da apripista: le nostre soluzioni tecnologiche possono anticipare sicuramente il superamento del divario digitale e su questo fronte stiamo interagendo anche con il Parlamento”, ha detto, ribadendo la disponibilità della società ad offrire infrastrutture e soluzioni per accelerare la digitalizzazione del paese, soprattutto nelle cosiddette aree a fallimento di mercato. (Ems)