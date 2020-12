Lombardia: da regione altri 127mila euro per progetto 'Next' e proroga scadenza domande contributi per iniziative culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si integra di 127mila euro la dotazione finanziaria del progetto "Next - Laboratorio delle idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - Edizione 2020". Lo prevede una delibera della giunta regionale proposta dall'assessore all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli. In totale adesso ammontano a 565.115 le somme disponibili sul bando 'Next'.L'obiettivo del progetto è quello di incentivare la produzione e la distribuzione degli spettacoli dal vivo nei teatri lombardi e, contestualmente, rafforzare e sviluppare la rete di contatti tra operatori a livello nazionale e internazionale. L'iniziativa della Regione Lombardia in collaborazione con l'Unione regionale Agis (Associazione Generale Italiana Spettacolo) è realizzata in partnership con la Fondazione Cariplo. (segue) (com)