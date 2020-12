Lombardia: da regione altri 127mila euro per progetto 'Next' e proroga scadenza domande contributi per iniziative culturali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lombardia ha inoltre prorogato la scadenza delle domande relative all'assegnazione dei contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020. La delibera della Giunta, proposta dall'assessore Stefano Bruno Galli, sposta la scadenza per la presentazione dei progetti dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022. "Il progetto 'Next' è una vera e propria occasione per chi produce spettacoli dal vivo - ha sottolineato l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura - un settore particolarmente penalizzato dalla crisi del Covid19 e per nulla sostenuto dalle misure adottate a livello nazionale per contrastare l'emergenza sanitaria. Con questa iniziativa e con l'aumento dei fondi disponibili diamo la possibilità a un numero maggiore di soggetti di produrre e distribuire spettacoli, malgrado la crisi in atto". (com)