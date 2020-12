Ue: Commissione, rafforzare sicurezza digitalizzazione e infrastrutture critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare i requisiti di sicurezza imposti alle aziende, affrontare la sicurezza delle catene di approvvigionamento e dei rapporti con i fornitori, semplificare gli obblighi di segnalazione, introducerre misure di vigilanza più rigorose per le autorità nazionali. Sono alcuni degli obiettivi della proposta di direttiva sulle misure per un livello comune elevato di cybersicurezza in tutta l'Unione europea proposta oggi dalla Commissione europea con la strategia per la cybersicurezza. L'esecutivo europeo ha spiegato che i rischi per la sicurezza informatica continuano ad evolversi con la crescente digitalizzazione e interconnessione. Anche i rischi fisici sono diventati più complessi dall'adozione delle norme dell'Ue del 2008 sulle infrastrutture critiche, che attualmente coprono solo i settori dell'energia e dei trasporti. Le revisioni proposte mirano ad aggiornare le regole. (segue) (Beb)