Ue: Commissione, rafforzare sicurezza digitalizzazione e infrastrutture critiche (2)

- Per rispondere alle crescenti minacce dovute alla digitalizzazione e all'interconnessione, la proposta di direttiva sulle misure per un livello comune elevato di cybersicurezza in tutta l'Unione (direttiva Nis rivista o "Nis 2'') coprirà le entità di medie e grandi dimensioni di più settori in base alla loro criticità per l'economia e la società. Nis 2 rafforza i requisiti di sicurezza imposti alle aziende, affronta la sicurezza delle catene di approvvigionamento e dei rapporti con i fornitori, semplifica gli obblighi di segnalazione, introduce misure di vigilanza più rigorose per le autorità nazionali, requisiti di applicazione più severi e mira ad armonizzare i regimi di sanzioni in tutti gli Stati membri. La proposta Nis 2 contribuirà ad aumentare la condivisione delle informazioni e la cooperazione sulla gestione delle crisi cibernetiche a livello nazionale e dell'Ue. (segue) (Beb)