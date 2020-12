Ue: Commissione, rafforzare sicurezza digitalizzazione e infrastrutture critiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di direttiva sulla resilienza delle entità critiche (Cer) amplia l'ambito e la profondità della direttiva 2008 sulle infrastrutture critiche europee. Attualmente sono coperti dieci settori: energia, trasporti, banche, infrastrutture del mercato finanziario, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione e spazio. In base alla direttiva proposta, gli Stati membri adotterebbero ciascuno una strategia nazionale per garantire la resilienza delle entità critiche ed effettuare valutazioni periodiche del rischio. Queste valutazioni aiuterebbero anche a identificare un sottoinsieme più piccolo di entità critiche che sarebbero soggette a obblighi per migliorare la loro resilienza di fronte a rischi non informatici, comprese le valutazioni del rischio a livello di entità, l'adozione di misure tecniche e organizzative e la notifica degli incidenti. La Commissione, a sua volta, fornirebbe sostegno complementare agli Stati membri e alle entità critiche, ad esempio sviluppando una panoramica a livello di Unione dei rischi transfrontalieri e intersettoriali, migliori pratiche, metodologie, attività di formazione transfrontaliere ed esercitazioni per testare la resilienza di entità critiche. (segue) (Beb)