Ue: Commissione, rafforzare sicurezza digitalizzazione e infrastrutture critiche (4)

- La Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza si sono impegnati ad attuare la nuova strategia per la sicurezza informatica nei prossimi mesi. Riferiranno regolarmente sui progressi compiuti e manterranno il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e le parti interessate pienamente informati e coinvolti in tutte le azioni pertinenti. Spetta ora al Parlamento europeo e al Consiglio esaminare e adottare la proposta di direttiva Nis 2 e la direttiva sulla resilienza delle entità critiche. Una volta approvate e conseguentemente adottate le proposte, gli Stati membri dovrebbero quindi recepirle entro 18 mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione riesaminerà periodicamente la direttiva Nis 2 e la direttiva sulla resilienza delle entità critiche e riferirà sul loro funzionamento. (Beb)