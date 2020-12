Malawi: arrestato membro della Commissione elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Zomba, città orientale del Malawi, ha arrestato Linde Kunje, membro della Commissione elettorale per non aver ceduto il passo ad un convoglio presidenziale. È quanto riferisce la stampa locale, secondo cui il commissario si sarebbe rifiutato di obbedire a una direttiva di accostare per far passare il convoglio del presidente Lazarus Chakwera che stava viaggiando nella direzione opposta. Kunje è al suo secondo mandato come commissario elettorale e ha fatto parte della squadra che ha presieduto le elezioni presidenziali del 2019, successivamente annullate dalla Corte suprema per irregolarità. I membri della Commissione elettorale del Malawi sono nominati su raccomandazione dei partiti politici in parlamento. (Res)