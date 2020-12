Edilizia: Castelli, tutti d'accordo su proroga superbonus, allo studio ricerca risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superbonus 110 per cento per il Movimento cinque stelle "è una misura importante perché sta riattivando il mondo delle costruzioni, senza mangiare suolo pubblico nuovo". Lo ha detto la viceministra all'Economia Laura Castelli ai microfoni di "Radio anch'io" su Rai Radio1 che ha escluso che sulla proroga della misura fino al 2023 ci sia una spaccatura con il ministro Gualtieri. "Tutti lo vogliamo realizzare. Bisogna solo incastrare, ed è un lavoro molto complesso, le risorse del Recovery plan, che si stanno chiudendo di questi giorni, con quelle da finanziare in deficit che però vede tutto il governo e il Parlamento impegnati", ha aggiunto. (Rin)