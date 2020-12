Turchia: arrestati 18 sospetti membri Stato islamico a Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza della Turchia hanno arrestato 18 sospetti affiliati allo Stato islamico (Is) a Istanbul. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Ihlas”, secondo cui gli arrestati, fermati in undici località diverse in nove distretti della città, stavano pianificando attacchi terroristici. I sospettati sono stati portati alla direzione della Sicurezza di Istanbul, dopo essere stati sottoposti a controlli di routine. Secondo quanto emerso da interrogatori ad altri presunti terroristi arrestati in operazioni precedenti nella provincia di Adana, l’Is sta cercando di rapire giudici, procuratori e turisti per utilizzarli come riscatto in cambio del rilascio di terroristi detenuti in Iraq e Siria. (Tua)