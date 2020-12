Regno Unito: Facebook annuncia trasferimento dati britannici negli Usa dopo Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha reso noto che trasferirà la gestione dei dati appartenenti agli utenti britannici dal proprio quartier generale in Irlanda agli Stati Uniti, in modo da non far più ricadere la loro gestione sotto la giurisdizione dell'Unione europea dopo la fine del periodo di transizione della Brexit. La motivazione citata dal social media sarebbe proprio l'incertezza legislativa legata alle ondivaghe negoziazioni per il raggiungimento di un accordo commerciale con l'Unione europea, le quali includono accordi concernenti la condivisione di dati tra Regno Unito e Ue. Il cambiamento interverrà nel 2021 e gli utenti saranno notificati dell'aggiornamento dei termini di servizio nella prima metà dell'anno. La mossa di Facebook implica che i dati britannici non ricadranno sotto giurisdizione europea, e non si applicherà più il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr), considerato ad oggi il regolamento in materia più rigido del mondo. (Rel)