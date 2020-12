Egitto: ministro Finanze rassicura sugli stanziamenti per il vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze dell’Egitto, Mohamed Maait, ha rassicurato la popolazione sugli stanziamenti finanziari per il vaccino contro il coronavirus, dicendo: "Gli stanziamenti finanziari sono pronti al 100 per cento". Maait ha aggiunto, in una telefonata al programma "Happening in Egypt" presentato dal giornalista Sherif Amer, sugli schermi dell’emittente "bcC Egypt", che il presidente Abdel Fatah al Sisi aveva ordinato dallo scorso marzo, durante la fase di preparazione del bilancio statale, di aumentare l'importo stanziato per soddisfare la seconda ondata del coronavirus. (Cae)