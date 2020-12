Aerospazio: Salini (FI), con ok a Programma europeo, Ue punti a leadership globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il via libera al nuovo Programma spaziale europeo 2021-2027 l'Unione europea deve giocare fino in fondo la partita dell'innovazione e puntare alla leadership globale. Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Forza Italia (Ppe), Massimiliano Salini, relatore per il Programma spaziale europeo, dopo la conclusione positiva, raggiunta nella notte scorsa, del trilogo, ovvero le riunioni tra Parlamento, Consiglio e Commissione, sul nuovo Programma spaziale Ue 2021-2027. "L'accordo raggiunto nelle ultime ore dall'Europarlamento con Commissione e Consiglio, dà il via al nuovo Programma spaziale europeo 2021-2027. Ora l'Ue deve giocare fino in fondo la partita dell'innovazione e puntare alla leadership globale, sfruttando appieno le enormi potenzialità del settore. Lo Space program deve diventare un pilastro del nuovo Quadro finanziario pluriennale", ha affermato. "Abbiamo assicurato al settore Spazio un budget ambizioso da 14,8 miliardi di euro, indispensabile per sostenere la competitività delle nostre aziende sul mercato globale e creare nuovi posti di lavoro per i giovani", ha spiegato. "Abbiamo inoltre preservato la continuità dei servizi satellitari ai cittadini scongiurando un 'end date' del Programma al 31 dicembre 2027, assicurando l'indispensabile flessibilità temporale rispetto al bilancio pluriennale", ha aggiunto. "Altrettanto importante, la garanzia di una governance chiara e una gestione pienamente europea di un budget tanto rilevante: l'accordo prevede infatti una cooperazione efficace tra istituzioni Ue grazie ad una precisa separazione dei ruoli degli attori, la Commissione europea e l'agenzia Gsa/Euspa da un lato, e le organizzazioni internazionali come l'Esa dall'altro", ha continuato. (segue) (Beb)