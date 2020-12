Aerospazio: Salini (FI), con ok a Programma europeo, Ue punti a leadership globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Salini, "l'Ue deve scommettere sullo Spazio in quanto settore strategico, con un potenziale incalcolabile di crescita, che può fare la differenza nei progetti del Recovery plan". L'Eurodeputato ha sottolineato che "l'industria e la ricerca spaziale europea sono tra le migliori del mondo, un vero pilastro dell'Europa, che vanta una tecnologia satellitare eccezionale sia a 'monte' (upstream), con sistemi come Copernico e Galileo, sia a 'valle', nelle attività downstream, dove ha di fronte una vera e propria autostrada di opportunità per l'impiego dei dati prodotti dai satelliti, offrendo servizi di grande utilità ai cittadini, a partire da soluzioni tecnologiche importantissime anche nella lotta al Covid, come i servizi di monitoraggio e tracciamento", ha concluso. (Beb)