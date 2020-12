Francia: Parigi, obiettivo è un milione di vaccinati a gennaio e 15 milioni in estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'obiettivo è quello di avere un milione di cittadini vaccinati contro il coronavirus a gennaio e 15 milioni entro l'estate. Lo ha dichiarato il portavoce del governo, Gabriel Attal, ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv". Attal ha poi commentato le raccomandazioni del Consiglio scientifico, secondo il quale sarebbe meglio non mandare i bambini a scuola il 17 e il 18 dicembre, prima dell'inizio delle festività, e procedere a un autoisolamento. "È una forma di tolleranza ma non una raccomandazione", ha detto il portavoce. (Frp)