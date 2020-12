Spagna: Covid, premier Sanchez, se necessario rafforzeremo misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato oggi che chiederà alle regioni, se necessario, di inasprire il piano di misure restrittive adottato qualche settimana fa in vista delle festività se i dati epidemiologici del Covid-19 non dovessero migliorare. "Non possiamo rilassarci, non possiamo abbassare la guardia", ha insistito il premier nel corso di una seduta plenaria al Congresso dei deputati per fare una prima valutazione del secondo stato di emergenza. Sanchez ha chiesto, pertanto, di "non buttare via tutto", appellandosi al senso di responsabilità dei cittadini per scongiurare una terza ondata.(Spm)