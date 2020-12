Marocco-Mauritania: scambi commerciali pari a 215 milioni di dollari in 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scambi commerciali tra il Marocco e la Mauritania sono stati pari a 215 milioni di dollari (1,9 miliardi di dirham) tra il 2009 e il 2019. Lo ha reso noto il ministero marocchino dell'Economia, delle finanze e della riforma amministrativa, secondo quanto riportato dalla rivista “Al Maliya”. La Mauritania si è classificata al terzo posto tra i clienti del Regno nel continente africano, dopo Gibuti e Senegal. Mauritania e Marocco sono legati al valico di Guerguerat, che è l'unico attraversamento terrestre tra i due Paesi, ed è considerato uno dei valichi più attivi del continente africano, attraverso il quale il Marocco esporta attraverso il territorio mauritano la maggior parte delle sue esportazioni verso l'Africa subsahariana. Il numero 66 della rivista, che viene pubblicato ogni quattro mesi, ha indicato che gli scambi commerciali tra il Marocco e il resto dell'Africa hanno registrato un tasso di crescita annuale del 6,1 per cento tra il 2009 e il 2019. Per quanto riguarda le importazioni, afferma la rivista, che il Marocco ha raggiunto un tasso di crescita medio annuo del 2,7 per cento tra il 2009 e il 2019.(Res)