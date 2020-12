Croazia-Russia: a Zagabria incontro tra ministri Esteri Lavrov e Grlic-Radman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov è stato accolto oggi a Zagabria dall'omologo croato Gordan Grlic-Radman. Secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri di Zagabria su Twitter, il colloquio in corso questa mattina è incentrato sui rapporti bilaterali tra Croazia e Russia, sui rapporti tra Mosca e Unione europea, oltre che sulla situazione nell'Europa sud orientale. La visita di oggi a Zagabria avviene dopo che nei giorni scorsi Lavrov è stato in visita a Belgrado e Sarajevo. Nella giornata di ieri, inoltre, Lavrov è intervenuto con un messaggio video ad una conferenza organizzata dal ministero degli Esteri croato per commemorare i 25 anni degli accordi di Dayton. "La Bosnia Erzegovina è emersa come una comunità di tre popoli uguale con le sue due entità", ha osservato Lavrov sottolineando l'importanza degli ampi poteri autonomi delle entità al di là di quelli del governo centrale, quale un "elemento chiave" per il progresso nel Paese. "Sono convinto che oggi non ci sia alternativa all'architettura di Dayton per la Bosnia Erzegovina", ha affermato Lavrov. (Seb)