- La dichiarazione della presidente eletta moldava, Maia Sandu, sul debito della Transnistria (regione separatista filorussa nell’area orientale della Moldova) per il consumo del gas russo non aiuta a risolvere il problema della regione. Lo ha detto il presidente della commissione Affari esteri del Consiglio della Federazione Russa (camera alta del parlamento di Mosca), Konstantin Kosaciov, citato dall'agenzia d'informazione moldava "Deschide.md". Sandu ha detto in un'intervista a “Rbk” che Chisinau non dovrebbe pagare per le forniture di gas utilizzate dalla popolazione della Transnistria. "Una posizione del genere è più simile al pensiero di un contabile che a un politico. Maia Sandu avrebbe fatto molto di più per ripristinare l'integrità territoriale (finora ipotetica) della Moldova, se avesse dichiarato l'opposto: farsi carico delle spese dello Stato moldavo per garantire l'approvvigionamento di gas in tutto il Paese, Transnistria compresa", ha detto Kosaciov. Secondo il senatore russo, in questo modo Sandu avrebbe conquistato la simpatia di molte persone sulla riva sinistra del fiume Nistro. "L'attuale posizione del nuovo presidente della Moldova conferma solo che lei non considera i cittadini della Transnistria come concittadini moldavi", ha detto il senatore. Il debito della Transnistria con Gazprom è di 7,5 miliardi di dollari. (Rob)