Trasporto aereo: Autorità concorrenza britannica indaga su mancati rimborsi in pandemia

- L'Autorità per il mercato e la concorrenza britannica ha reso noto che indagherà su presunte violazioni dei diritti dei consumatori da parte delle compagnie aeree che durante la pandemia si sono rifiutate di offrire rimborsi ai passeggeri che non sono stati in grado i imbarcarsi sui voli che avevano prenotato a causa delle varie restrizioni anti Covid. Secondo quanto riporta il "Financial Times", l'indagine sarebbe un nuovo grattacapo per le compagnie aeree, le quali si trovano già a dover rispondere all'enorme arretrato di rimborsi accumulatosi a causa di un'enorme ondata di voli cancellati durante la primavera a causa della pandemia. L'Autorità ha infatti notato come nei casi in cui i passeggeri non hanno potuto viaggiare per "oggettivo impedimento" dovuto a restrizioni di tipo legale (ad esempio, la quarantena nazionale di novembre in Inghilterra), le compagnie si siano limitate ad offrire riprenotazioni su altri voli o voucher sostitutivi invece di rimborsi. (Rel)