India: coronavirus, 26.382 nuovi casi e 387 decessi

- Nelle ultime 24 ore in India sono stati registrati 26.382 nuovi casi e 387 decessi. Lo ha reso noto il ministero della Sanità nell’ultimo bollettino, aggiornato a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi). I casi complessivi sono saliti a 9.932.547, con 144.096 decessi. I pazienti guariti o dimessi dagli ospedali sono 9.456.449 mentre i casi attivi sono 332.002, pari al 3,34 per cento del totale. Il tasso di recupero è del 95,21 per cento e quello di letalità dell’1,45 per cento. Ieri sono stati effettuati 1.085.625 test e il totale ha raggiunto 156.646.280, secondo i dati del Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr). Tutti i 35 Stati e Territori dell’Unione sono interessati dalla trasmissione del virus. Il Maharashtra è il più colpito, con 72.458 casi attivi. L’India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al terzo per decessi, dopo Usa e Brasile. (segue) (Inn)