Cina-Italia: a Pechino ambasciatori di cinque Paesi celebrano quinto anniversario Accordo Parigi

- Gli ambasciatori di Italia, Francia, Regno Unito, Germania e il delegato generale dell'Unione europea si sono riuniti oggi a Pechino per celebrare il quinto anniversario dalla firma dell'Accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Lo rende noto l'ambasciata italiana a Pechino in un comunicato stampa. Nel corso dell'evento, i cinque ambasciatori hanno risposto alle domande di una nutrita delegazione di giovani cinesi in merito alle politiche che i Paesi europei intendono attuare in tema di lotta al cambiamento climatico. È seguita infine una tavola rotonda con esperti cinesi e internazionali per discutere sullo stato di avanzamento dell'Accordo di Parigi. L'ambasciatore Luca Ferrari ha enfatizzato come "attraverso la presidenza italiana del G20 che si focalizza sui temi di 'Popolazione, pianeta e prosperità', l'Italia è posta alla guida della comunità internazionale proprio sui temi del cambiamento climatico. Non a caso ci sono anche forti aspettative per eventi di grande importanza come il Global Health Summit e la co-presidenza con il Regno Unito della Cop26, che peraltro si collega in maniera stretta con la Cop15 sulla biodiversità che la Cina ospiterà a Kunming alla fine del 2021". L'ambasciatore ha inoltre spiegato ai più giovani che "Italia ed Europa si pongono obiettivi ambiziosi per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, così come la Cina ha promesso di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060. I governi, ha concluso Ferrari, hanno preso coscienza delle interessanti richieste che provengono dai più giovani, in particolare la cosiddetta "Generazione Z". "Io stesso ne condivido obiettivi e finalità", ha affermato.(Com)