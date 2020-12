Germania: polizia scopre armi in casa di due ventenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia tedesca ha scoperto diverse armi e modeste quantità di sostanze stupefacenti durante la perquisizione di un appartamento a Riedstadt nel distretto di Gross-Gerau in Assia. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nell'abitazione vivevano due ragazze di 27 anni e 28 anni, ora indagate per violazione della legge sul possesso delle armi. Gli agenti hanno sequestrato sei coltelli da lancio, un manganello, due tirapugni, un nunchaku e un coltello, nonché una pistola e un fucile da soft air con cinquemila colpi.(Geb)