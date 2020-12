Germania: Covid, Merkel preoccupata per numero contagi e situazione terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha espresso la propria preoccupazione per l'elevato numero di contagi da coronavirus in Germania e per la situazione difficile dei reparti di terapia intensiva negli ospedali del Paese. È quanto riferisce il gruppo editoriale “Rnd”, riassumendo il contenuto della videoconferenza che Merkel ha tenuto ieri, 15 dicembre, con i deputati dell'Unione, gruppo democristiano-conservatore formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Commentando il blocco generale in vigore in Germania da oggi al 10 gennaio al fine di contenere la diffusione del coronavirus, Merkel ha evidenziato che “non è tempo di fare eccezioni”. La cancelliera ha aggiunto: “Non ci facciamo del bene se continuiamo ad andare in cerca di eccezioni, perché poi dovremmo rimanere in lockdown più a lungo”. Merkel ha poi espresso la soddisfazione propria e del governo federale per la decisione dell'Autorità europea per i medicinali di anticipare dal 29 al 21 dicembre la decisione sull'autorizzazione per il vaccino contro il coronavirus, sviluppato dall'azienda per le biotecnologie tedesca BioNtech con la casa farmaceutica statunitense Pfizer. Allo stesso tempo, la cancelliera ha avvertito che gennaio e febbraio saranno mesi di pandemia “davvero difficili, non dobbiamo farci illusioni al riguardo”. Intanto, ha affermato Merkel, a causa dell'elevato numero di contagi da Sars-Cov2 diminuiscono i letti di terapia intensiva, con il picco negativo previsto a gennaio, e si riduce il personale ospedaliero. Secondo Merkel, è per tale motivo che il blocco generale è “urgentemente necessario”. Le vaccinazioni aiuteranno ad affrontare la pandemia, ma non si può dire quando questa finirà. Pertanto, come evidenziato da Merkel, è necessaria “una risposta flessibile” al coronavirus. (Geb)