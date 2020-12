Germania-Thailandia: media tedeschi, re Vajiralongkorn non farà ritorno in Baviera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Thailandia, Maha Vajiralongkorn, potrebbe non far più ritorno in baviera, dove è solito soggiornare per lunghi periodi ogni anno, dopo le critiche rivoltegli alle autorità tedesche, che lo hanno dissuaso pubblicamente dal condurre affari di Stato in Germania. Le dispendiose e decadenti abitudini del sovrano thailandese hanno attirato l'attenzione dei media tedeschi negli ultimi mesi, in concomitanza con le proteste pro-democrazia e la stretta sulla libertà di espressione in Thailandia. Dalla sua formale ascesa al trono della Thailandia, nel 2016, re Vajiralongkorn ha soggiornato quasi ininterrottamente un Baviera; il sovrano ha fatto ritorno in Thailandia per una visita più lunga del consueto in occasione del quarto anniversario dalla morte del padre, re Bhumibol Adulyadej, lo scorso 13 ottobre. Ad attenderlo, il sovrano ha trovato un clima volatile, tra manifestazioni di protesta e richieste sempre più pressanti di riforma della Costituzione. Secondo recenti indiscrezioni di stampa, re Vajiralongkorn avrebbe rinviato il rientro in Germania in considerazione del peggioramento del quadro pandemico in quel Paese, e della decisione del governo tedesco di proclamare un lockdown nazionale per arginare i contagi. Nel frattempo, il Palazzo thailandese ha lanciato una campagna di pubbliche relazioni senza precedenti, organizzando bagni di folla del sovrano tra folle di realisti per farlo apparire meno distante dai sudditi. (segue) (Fim)