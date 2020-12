Thailandia: Adb prevede crescita pil del 4 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Thailandia tornerà a crescere nel 2021, conseguendo però un'espansione del 4 per cento del pil: un punto percentuale in meno rispetto alla media prevista per le economie del Sud-est asiatico. E' la nuova previsione formulata dalla Banca asiatica d isviluppo (Adb), che nel suo ultimo documento di previsione regionale ha rivisto al ribasso l'entità della ripresa nell'area dell'Asean per il prossimo anno. L'Adb prevede ora che le 10 economie dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico cresceranno collettivamente del 5,2 per cento nel 2021. La banca regionale ha anche ridimensionato le previsioni di crescita per il 2020, dal 4,4 al 3,8 per cento. Per quanto riguarda la Thailandia, l'Adb prevede per quest'anno una contrazione del pil del 7,8 per cento. L'apprezzamento della valuta thailandese, il baht, dovrebbe proseguire invece sino alla fine del prossimo anno per effetto del deprezzamento del dollaro e dell'attivo delle partite correnti thailandese. Nel secondo e terzo trimestre 2021 l'economia thailandese ha subito contrazioni del 12,1 e del 6,4 per cento rispetto agli stessi periodi del 2019. (segue) (Fim)