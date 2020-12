Thailandia: Adb prevede crescita pil del 4 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contrazione economica della Thailandia ha subito un rallentamento nel terzo trimestre 2020, per effetto della parziale ripresa delle esportazioni e del turismo domestico. Lo ha annunciato il mese scorso l’agenzia per la pianificazione economica di quel Paese. Il prodotto interno lordo thailandese ha subito una contrazione del 6,4 per cento su base annua tra luglio e settembre scorsi; nei tre mesi precedenti, il pil aveva subito una contrazione del 12,1 per cento, il dato peggiore dal secondo trimestre del 1998, nel pieno della crisi finanziaria asiatica. Su base trimestrale, l’economia thailandese è cresciuta del 6,5 per cento rispetto al periodo aprile-giugno. I consumi privati sono calati dello 0,6 per cento su base annua, un dato assai migliore rispetto al calo del 6,6 per cento registrato nel trimestre precedente. La Thailandia resta dunque in recessione, dopo quattro trimestri consecutivi di contrazione economica. (Fim)