- A Torino oggi, mercoledì 16 dicembre, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1548m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un flusso umido sud-occidentale determina diffusa nuvolosità sul nordovest, associata anche a deboli piogge, specie tra notte e mattina, più consistenti sulla Liguria e occasionalmente sull'alessandrino. In prevalenza asciutto in giornata, eccetto che per ancora qualche pioggia sul Levante ligure. Temperature stabili, miti per il periodo per quanto riguarda i valori minimi. Venti deboli e in Liguria mare poco mosso. (Rpi)