Germania: Covid, blocco generale da oggi al 10 gennaio

- Chiusura delle attività commerciali non essenziali, asili e scuole, nonché severi limiti ai contatti sia in privato sia in pubblico. Sono queste le principali restrizioni previste dal blocco generale, in vigore in Germania da oggi al 10 gennaio per contenere la diffusione del coronavirus. La decisione è stata assunta durante la videoconferenza che la cancelliera tedesca Angela Merkel ha tenuto il 13 dicembre scorso con i primi ministri dei Laender. Nel corso del dibattito, infatti, il “lockdown light” in vigore in Germania dal 2 novembre scorso è stato giudicato insufficiente a contrastare la Sars-Cov2. Si è, quindi, reso necessario l'inasprimento delle restrizioni. Ora, l'obiettivo è abbattere i nuovi contagi a un'incidenza di massimo 50 casi in una settimana. Nella giornata di ieri 15 dicembre, tale valore era di 173,7 secondo i dati dell'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Ridurre drasticamente l'incidenza del coronavirus è necessario, tra l'altro, a impedire il sovraccarico degli ospedali, soprattutto nei reparti di terapia intensiva. A tale scopo, il blocco generale dispone anche che gli incontri in privato siano limitati a massimo due nuclei abitativi per non più di cinque persone. Dal conteggio sono esclusi i minori di 14 anni. Un'eccezione è prevista dal 24 al 26 dicembre, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, “nella cerchia familiare più stretta” saranno possibili incontri con 4 persone esterne, “anche se ciò significa più di due famiglie o 5 persone sopra i 14 anni”. (segue) (Geb)