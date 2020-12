Germania: Covid, blocco generale da oggi al 10 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal conto sono nuovamente esclusi i minori di 14 anni. La normativa di dettaglio rimane di competenza dei Laender. Per quanto riguarda le scuole, viene disposta la loro chiusura o l'obbligo di frequenza viene sospeso, con ricorso alla didattica a distanza. Sono poi vietati il consumo di alcolici in pubblico, la vendita di fuochi d'artificio e gli assembramenti durante la notte di capodanno. Le attività commerciali interessate dalle chiusure riceveranno dal governo federale aiuti fino a 500 mila euro al mese. Per valutare l'efficacia del nuovo lockdown e decidere degli sviluppi futuri, Merkel e i primi ministri dei Laender torneranno a incontrarsi in videoconferenza il 5 gennaio. (Geb)