Spagna: Farnesina stanzia fondi per le cattedre di italiano in sei università

- Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale italiano (Maeci) ha erogato circa 60 mila euro ad alcune istituzioni universitarie spagnole per sostenere il funzionamento delle cattedre di italiano. A beneficiarne saranno gli atenei di Malaga, Siviglia, Siviglia Pablo de Olavide, Santiago de Compostela, Autonoma di Madrid, Extremadura, Rey Juan Carlos e Paesi Baschi. Per l'anno accademico in corso continuerà inoltre l'attività dei lettori inviati dalla Farnesina presso le Università di Salamanca, Complutense di Madrid, Granada, Cordoba e Barcellona per sostenere la diffusione dell'italiano in una fascia strategica di pubblico qualificato. "La cooperazione con le istituzioni accademiche è una delle principali priorità della politica estera italiana e tale priorità è stata di recente ribadita dai Governi di Italia e Spagna nel corso del Vertice bilaterale svoltosi a Palma di Maiorca", ha sottolineato l'ambasciatore d'Italia a Madrid, Riccardo Guariglia. (Spm)