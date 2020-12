Stretta sul Natale e piano vaccini: oggi la riunione definitiva con le Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' fissata a oggi la riunione decisiva con il commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri, il ministro della Salute, Roberto Speranza e le Regioni, per mettere a punto il piano vaccini. Ad annunciarlo il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Francesco Boccia. "Sul piano vaccini anti-Covid siamo al lavoro con le Regioni. Domani la riunione definitiva. Arcuri è pronto per far partire il via libera al piano di distribuzione appena ci sarà l'ok europeo" ha spiegato. "Inizieremo tutti insieme in Europa sicuramente a metà gennaio, abbiamo anticipato" ha detto a "di Martedì" su La7. "Il piano logistico è pronto. L'Esercito è attivato, siamo pronti. La data esatta sarà decisa in sede europea", ha aggiunto.Discuteremo "anche delle misure restrittive - ha detto ancora - è’ utile e necessario restringere ancora più nelle festività, questa è la posizione che emerge dal Cts e che verrà fuori anche dalle Regioni. Ce lo chiedono i Comuni ed è molto responsabile da parte nostra essere conseguenti". Secondo Boccia, "dobbiamo essere responsabili e sapere che dal 7 gennaio si riparte ma si riparte mettendo in sicurezza le reti sanitarie il più possibile. Se non lo facciamo durante le feste di Natale, quando dovremmo farlo?", ha chiarito. "Le valutazioni del Cts sono sotto gli occhi di tutti. Terminata questa fase con quasi tutta l'Italia in giallo è necessario chiudere il più possibile: dal 23-24-25 in poi le valutazioni che faremo porteranno l'Italia a essere di un colore unico, più intenso è il colore e più restrizioni ci sono. Se la domanda è se si fa il cenone di Natale, la risposta è no, dal mio punto di vista" ha chiarito. "Ipotizzare assembramenti è folle, così come è sbagliato pensare al cenone con persone che non siano conviventi. Abbiamo il dovere di mettere in sicurezza la sanità e salvare vite, non di stimolare assembramenti o cenoni: i cenoni potremo farli l'anno prossimo", ha detto Boccia.Intanto, l'ultimo bollettino del ministero della Salute segnala 14.844 i nuovi casi per un totale di 1.870.576 dall’inizio dell’epidemia. I morti sono 846. Quanto ai tamponi effettuati sono 162.880 con il rapporto positivi-tamponi che scende al 9,1 per cento. In calo gli attualmente positivi che oggi sono 663.313, in diminuzione di 11.796 unità rispetto a ieri. Scende ancora, a 3.003, il numero delle persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva, 92 in meno da ieri. In calo il totale dei ricoverati con sintomi che si attesta a quota 27.342 unità. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.320), la Lombardia (2.404), l'Emilia Romagna (1.238), il Lazio (1.159) e il Piemonte (1.106)."Gran parte dell'Italia è gialla da molti giorni e sta lavorando. La decisione che si sta aspettando in questo momento riguarda più tre giorni, il 25, 26 dicembre e 1 gennaio, che tutto il resto del periodo, che è già sottoposto a prescrizioni molto chiare. Io ritengo che dalle giornate prefestive in poi, fino al 6-7 gennaio, è più utile per tutti chiudere il più possibile" ha detto ancora Boccia. "Non è una decisione che prendo io o un altro singolo ministro - ha aggiunto il ministro -: vogliamo condividerla con le Regioni e gli enti locali, ma è un patrimonio collettivo".In merito alla scuola, il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, ha chiarito che "la riapertura è un traguardo che auspichiamo si possa raggiungere il prima possibile ma è presto per dire se potremo riaprirle", anche il 7 gennaio come ipotizzato. Dobbiamo, ha aggiunto tenere bassa "la circolazione virale dopodiché verrà anche l’obiettivo di riaprire la di (Rin)