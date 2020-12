Imprese: Standard Ethics pone sotto monitoraggio la francese Danone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha posto sotto monitoraggio Danone. Il rating attuale "EE", si legge in comunicato, è stato confermato. La Società fa parte dello Se French Index e dello Se European 100 Index. Danone è una multinazionale che produce e distribuisce a livello globale prodotti alimentari per la nutrizione medica e precoce, prodotti lattiero-caseari, bevande e alimenti, anche per bambini. Osservando la posizione della Società francese in merito alle politiche di Sostenibilità, emerge un buon allineamento alle indicazioni internazionali e una reportistica Esg adeguata. Pur in presenza di un voto multiplo assembleare, gli azionisti di minoranza appaiono comunque tutelati (così come consigliato dai "Principles of Corporate Governance" dell'Ocse) sia dall'alta percentuale del flottante sia da regole interne che mitigano le possibili distorsioni derivanti da questo particolare diritto. Standard Ethics pone comunque sotto osservazione i prossimi appuntamenti societari di Danone, con particolare riguardo alla futura composizione del Consiglio di amministrazione. Tenuto conto che numerosi degli attuali membri andranno in scadenza nel 2021, sarebbe auspicabile che la nuova composizione offrisse sempre la massima indipendenza e differenziazione dei ruoli. (Com)