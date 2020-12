Covid: Messina (Intesa Sanpaolo), la prima emergenza è la povertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le diseguaglianze e l'aumento della povertà: "è questa - secondo Messina - l'emergenza numero uno. Il recupero dell'economia ci sarà, ma non possiamo permettere che questo avvenga con un ampliamento delle diseguaglianze. Questo è pericolosissimo, se vogliamo mantenere la coesione sociale". Il governo ha varato un pacchetto di ristori da 110 miliardi. "Ieri vedevo in tv le scene degli affollamenti nei negozi. Ma sinceramente mi colpiscono di più le file di centinaia di persone che hanno bisogno di mangiare e si incolonnano per un pasto. Fino a poco tempo fa, queste persone vivevano una vita dignitosa e ora hanno bisogno di aiuti per mangiare. Ecco, queste file sono l'elemento che il Paese non può sottovalutare, la rappresentazione di ciò su cui tutti dobbiamo concentrarci", ha concluso Messina. (Res)