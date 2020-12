Covid: vicepresidente Commissione Ue Schinas, vaccino sarà regalo di Natale per tutti gli europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vaccino sarà il regalo di Natale per tutti i cittadini del nostro continente". Ne è convinto Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea di Ursula von der Leyen titolare di Salute, Sicurezza e Migranti. Il 58enne greco non parla solo da politico, ma anche da persona che a ottobre ha combattuto per una settimana contro il Covid in un letto d'ospedale: "Se qualcuno non crede al virus - dice a "la Repubblica" - o all'importanza del vaccino, mandatemelo che gli spiego cosa vuol dire lottare contro questa malattia". Ecco perché annuncia che a brevissimo Bruxelles lancerà anche una campagna di comunicazione per sensibilizzare i cittadini a immunizzarsi: "Se tutto andrà bene non perderemo la prossima estate". Per quanto riguarda invece il via libera definitivo a Pfizer in Europa, "se il 21 dicembre, come speriamo, ci sarà l'autorizzazione da parte dell'Ema, poi toccherà a noi, alla Commissione europea, dare il via libera formale, altrimenti i vaccini non potranno essere distribuiti: garantisco che lavoreremo a velocità supersonica. Faremo in due giorni il lavoro che normalmente richiede due mesi". (segue) (Res)