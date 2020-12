Covid: vicepresidente Commissione Ue Schinas, vaccino sarà regalo di Natale per tutti gli europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 dicembre dunque: poi ci sarà un V-Day europeo con il lancio contemporaneo delle campagne di immunizzazione In tutti i paesi dell'Unione. "Il V-Day europeo sarà il giorno in cui gli scatoloni di vaccini usciranno dalle fabbriche in Belgio e partiranno verso tutti gli stati membri. II vaccino sarà il regalo di Natale per gli europei in quanto potremo iniziare le vaccinazioni prima di fine anno. Il giorno esatto nei singoli Paesi dipenderà però dai piani nazionali: qualcuno partirà il 26 dicembre, qualcuno il 28 o il 30 e così via". Gli imballaggi con le fiale partiranno "per Natale, sarà il regalo per tutti gli europei". Questa accelerazione non rischia ricadute negative sulla sicurezza del vaccino. "L'autorizzazione non è una decisione politica, ma scientifica, perché l'Ema è un'Agenzia indipendente: in Europa un vaccino non sicuro non può e non potrà mai andare sul mercato", ha concluso Schinas. (Res)