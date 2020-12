Usa: Biden e Harris, la democrazia è salva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e il suo vice Kamala Harris, durante un meeting online cui è stata invitata anche "La Stampa" parlano della loro nuova America. "Volevamo dirvi grazie, grazie, grazie - esordisce Kamala - Non saremmo qui senza di voi, ma lo abbiamo fatto per la democrazia. Sappiamo che il vero lavoro inizierà il 20 gennaio, quando giureremo, e sarà tremendo. Dovremo servire il popolo americano per dare ristoro alle famiglie, contenere la pandemia, fare le vaccinazioni, continuando ad usare maschere e distanziamento sociale". "Ci aspettano grandi sacrifici, - aggiunge - ma così potremo fermare il virus e tornare alla normalità. Bisogna aprire scuole ed economia in modo responsabile, combattere la crisi climatica, sradicare il razzismo sistemico, rafforzare la democrazia. Il lavoro inizia ora, e voi sarete vitali". Biden si sofferma sul suo piano per fermare la pandemia: "La settimana scorsa abbiamo fatto un tragico record, più di 3 mila morti in un giorno. Neri, ispanici e nativi sono tre volte più a rischio. Per i primi 100 giorni ho tre obiettivi. Primo, chiederò al Paese di mettere la maschera. Firmerò un ordine per obbligare l'uso ovunque posso, edifici federali, trasporti interstatali, aerei, treni, autobus. Secondo, faremo 100 milioni di vaccinazioni nei primi 100 giorni. Seguiremo gli scienziati e li daremo a chi è più a rischio. Terzo, riapriremo le scuole in 100 giorni, se il Congresso darà i fondi per proteggere studenti, insegnanti e staff, e città e Stati stabiliranno regole efficaci di sanità pubblica". (segue) (Res)