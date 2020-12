Usa: Biden e Harris, la democrazia è salva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Daremo - continua - aiuto economico alle famiglie, insieme a tamponi, cure e vaccini per tutti. In 100 giorni non metteremo fine al Covid, ma possiamo cambiare il corso della malattia e la vita degli americani per il meglio". Il neo presidente confessa infine di voler "usare la Casa Bianca per sollevare la gente. Quando ero vice presidente certe volte vedevo persone in difficoltà in mezzo alla strada, fermavo l'auto, davo un passaggio e le portavo nel mio ufficio. Tornerò a farlo. Oppure vedrà un bambino che balbetta, e lo inviterà con me sull'Air Force One. Piccole cose, che però facevano la differenza per me quando ero piccolo. Tendere la mano", ha concluso Biden. (Res)